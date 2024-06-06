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14:30, 6 июня 2024 года

Горячая вода вернется в часть домов Орла в середине июня

Это дома в зоне ответственности "Орелгортеплоэнерго".


Горячая вода вернется в часть домов Орла в середине июня. Это дома в зоне ответственности "Орелгортеплоэнерго". Неудобства связаны с испытаниями теплосетей. Полный список отключений по котельным представили в мэрии.

• ул. 6-ой Орловской Дивизии, 14 — с 3 по 16 июня;
• ул. Связистов, 1а — с 3 по 16 июня;
• пер. Карачевский, 23а — с 3 по 16 июня;
• пер. Ботанический, 2а — с 3 по 16 июня;
• ул. Красина, 6а — с 3 по 16 июня;
• ул. Веселая, 24а — с 27 мая по 10 июня;
• пер. Пищевой, 9а — с 27 мая по 7 июня;
• ул. Карачевская, 29а — с 27 мая по 7 июня;
• ул. Карачевская, 41б — с 27 мая по 7 июня;
• ул. Васильевская, 138а — с 27 мая по 10 июня.

В дома, за которые отвечает "Квадра", горячая вода начала поступать с 5 июня. В случае, если ее до сих пор нет, следует обратиться в управляющую компанию.
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