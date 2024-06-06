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14:00, 6 июня 2024 года

"Гранд Фрайз" вложит еще 1,7 миллиарда рублей в картофельный завод под Орлом

Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Фото: портал правительства Орловской области

Орловская область подписала первое соглашение на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает региональный информационный портал, компания "Гранд Фрайз" вложит еще 1,7 миллиарда рублей в строящийся завод по переработке картофеля под Орлом. Общая сумма инвестиций вырастет до 19,2 миллиарда рублей. Соглашение подписали губернатор Андрей Клычков и представители компании.

Планируется, что завод заработает во втором квартале 2025 года. На нем будут готовить картофель фри и картофельные оладьи. Ежегодная мощность предприятия составит 135 тысяч тонн продукции. Завод обеспечит работой более 300 человек.

Проект уже начали реализовывать. В данный момент идут земельные работы для строительства производственного корпуса завода.
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