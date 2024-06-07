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8:00, 7 июня 2024 года Житель Орла погасил долг по алиментам ради ипотеки Несовершеннолетнему сыну мужчина задолжал 226 тысяч рублей.



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Орловец выплатил в пользу несовершеннолетнего сына 226 тысяч рублей алиментов, чтобы получить одобрение по ипотеке. Ежемесячно он был обязан выплачивать четверть своего дохода. Однако мужчина не всегда делал это вовремя и накопил значительную задолженность.



Судебные приставы арестовали расчетные счета должника и ограничили регистрационные действия в отношении его автомобиля. Вскоре мужчина решил приобрести жилье в ипотеку. Чтобы получить одобрение банка, он полностью погасил свой долг перед сыном. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.





