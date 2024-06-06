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12:20, 6 июня 2024 года Делегация Орловской области начала работу на ПМЭФ-2024 Ожидается подписание крупных инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве.



Фото: тг-канал Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о старте двухдневной работы на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, у орловской делегации запланированы деловые встречи и переговоры с партнерами, а также участие в стратегических сессиях, посвященных развитию экономики и международного сотрудничества, реализации национальных проектов. ﻿"Проработаем новые и важные инициативы, которые обязательно будут реализованы на благо жителей Орловской области", - подчеркнул глава региона. Также ожидается подписание крупных инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве. Губернатор отметил, что это результат длительной и кропотливой работы органов власти региона, которая в ближайшее время принесет заметные результаты.





