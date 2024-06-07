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7:30, 7 июня 2024 года

Первые пациентки прошли курс онкореабилитации в санатории под Орлом

Программа восстановления разработана для женщин после резекции молочной железы.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Первые пациентки прошли курс онкореабилитации в санатории "Дубрава" под Орлом. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, за этим стояла большая организационная работа. Саму программу разрабатывали и согласовывали больше полугода.

В итоге после многочисленных обсуждений специалисты выделили группу женщин, которые могут пройти реабилитационный курс. Обязательный критерий - полное завершение химиотерапии. Среди процедур - лимфодренаж, массаж, физиотерапия, ЛФК. Также предусмотрены сеансы психотерапии.

Как отметили в департаменте, главная задача реабилитации - восстановить нормальный отток биологических жидкостей, восстановить функциональность конечности, предотвратить отеки и застой лимфы.

Всего в этом году планируется направить на реабилитацию 50 женщин.
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