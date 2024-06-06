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10:20, 6 июня 2024 года В Орловской области появились первые стобалльники Максимальные баллы по химии и литературе набрали 14 выпускников.



Фото: архив

В Орловской области 14 одиннадцатиклассников получили максимальные баллы на ЕГЭ по химии и литературе. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.



Примечательно, что среди сдавших экзамены на 100 баллов были выпускники не только образовательных учреждений Орла, но учащиеся школ райцентров и небольших сел.



Школьники поделились своими впечатлениями от сдачи экзаменов. Так, выпускница средней школы № 9 Мценска Полина Виноградова рассказала, что ее путь в химию начался с защиты проекта по теме "Проверка качества молока в домашних условиях". Вместе с учителем Ириной Александровной Сидоровой девушка усердно готовилась к экзамену. По словам Полины, самостоятельная работа играет важную роль в подготовке к ЕГЭ.









