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13:30, 6 июня 2024 года В Орловской области привели в порядок девять дворов Всего в 2024 году полноценный ремонт ждет 98 дворовых территорий.



Фото: архив

В Орловской области продолжается благоустройство дворов. В настоящее время подрядчики привели в порядок девять дворовых территорий. Всего в 2024 году полноценный ремонт ждет 98 дворов.



Напомним, за три года на Орловщине благоустроили 358 дворовых территорий и 151 общественное пространство. На эти цели потратили два миллиарда шестьсот миллионов рублей.





Евгения Коростелева



