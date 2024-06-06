В храмы под Орлом передали старинные иконы

Два образа были созданы на средства благотворителей.
Фото: Свято-Никольский храм поселка Хотынец
В Свято-Никольском храме поселка Хотынец появились новые иконы. Благодаря благотворителям были созданы два чудесных образа: богородичный "Всех Скорбящих Радость" и икона святой мученицы Раисы. Их освятили в минувшее воскресенье, после чего был отслужен молебен.
Как сообщили в Орловской митрополии, теперь икона Божией Матери займет достойное место в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Вербник. А образ святой мученицы Раисы останется в Свято-Никольском храме поселка Хотынец.