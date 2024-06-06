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9:11, 6 июня 2024 года В Ливнах самогонный аппарат стал причиной пожара в двухэтажке ЧП случилось на улице Дзержинского ранним утром 6 июня.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Ливнах пожарные потушили пламя, объявшее одну из квартир двухэтажного дома по улице Дзержинского. Пожар разгорелся утром 6 июня, из дома было эвакуировано 23 человека.



На месте происшествия, сигнал о котором поступит в седьмом часу, работали бригады сразу двух пожарных частей. Пожарным удалось спасти пожилую женщину, ее доставили в Ливенскую районную больницу, пострадавшей потребовалась госпитализация.



- Пожарные ликвидировали пожар в кухне, остальные помещения закопчены, повреждены оконные рамы. Предполагаемая причина пожара – возгорание самогонного аппарата, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



