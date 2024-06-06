В Орле 80 полицейских приняли присягу

Церемония состоялась у стелы сотрудникам ОВД, погибшим при выполнении служебного долга.
Фото: УМВД России по Орловской области
4 июня в Орле порядка 80 полицейских приняли присягу. Церемония состоялась у стелы сотрудникам ОВД, погибшим при выполнении служебного долга, и была приурочена к 306-й годовщине со дня образования российской полиции.
Служителей закона напутствовали врио начальника регионального УМВД Виталий Власов, митрополит Орловский и Болховский Тихон, ветераны органов внутренних дел, личный состав, родные и близкие полицейских.