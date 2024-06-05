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20:13, 5 июня 2024 года Константин Домогатский рассказал о состоянии 10-летней орловчанки, избитой матерью Уполномоченный по правам ребенка в регионе сообщил, что девочке оказана вся необходимая медицинская помощь.





3 июня орловчанка в состоянии алкогольного опьянения напала на свою 10-летнюю дочь и сотрудницу скорой помощи, приехавшую на помощь ребенку. Также она повредила карету скорой – машина после этого не смогла выйти на линию. Женщину задержали правоохранители.



"Вести-Орел" связались с уполномоченным по правам ребенка в регионе Константином Домогатским. Он прокомментировал ситуацию, сообщив, что девочке оказана вся необходимая медицинская помощь.



По имеющейся информации, сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.





Евгения Коростелева



