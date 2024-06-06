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11:20, 6 июня 2024 года В Колпнянском районе благодаря нацпроекту преображаются скверы и улицы Уже обновили порядка 20 объектов.







В Колпнянском районе благодаря нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" преображаются общественные пространства и улицы. Уже обновили 20 объектов, но их будет больше.



В Колпне за четыре года полностью преобразили городской парк. Здесь возвели ротонду, обустроили танцевальную площадку. Сейчас строители заканчивают делать спуск к воде.



Благоустраивают в Колпне и улицы. Сквер на улице Титова обрел сухой фонтан, лавочки и дорожки. Совсем скоро здесь возведут монумент в память о колпнянском спасателе, погибшем при тушении пожара в 2014 году. Сквер получит имя Алексея Сопина.





Екатерина Габова



