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11:20, 6 июня 2024 года

В Колпнянском районе благодаря нацпроекту преображаются скверы и улицы

Уже обновили порядка 20 объектов.



В Колпнянском районе благодаря нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" преображаются общественные пространства и улицы. Уже обновили 20 объектов, но их будет больше.

В Колпне за четыре года полностью преобразили городской парк. Здесь возвели ротонду, обустроили танцевальную площадку. Сейчас строители заканчивают делать спуск к воде.

Благоустраивают в Колпне и улицы. Сквер на улице Титова обрел сухой фонтан, лавочки и дорожки. Совсем скоро здесь возведут монумент в память о колпнянском спасателе, погибшем при тушении пожара в 2014 году. Сквер получит имя Алексея Сопина.


Екатерина Габова
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