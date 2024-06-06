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7:00, 6 июня 2024 года

На экраны орловских кинотеатров выходит комедия "Непослушники"

В прокате картина доступна с 6 июня.


На экраны орловских кинотеатров с 6 июня выходит комедия "Непослушники". Режиссером картины стал Владимир Котт. Главные роли исполнили Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов. Фильм выходит при участии телеканала "Россия".

Комедия "Непослушники" продолжает одноименную франшизу. Все ее фильмы основаны на семейных ценностях, любви и доброте. В заключительной части особенное внимание уделяется заботе о детях — неважно, свои они или чужие.

Дима — уже не "Димонстр", а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Черный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских "непослушников": двух братьев и двух сестер.

Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Черного, то с маленькими детьми тем более получится. Обстоятельства потребуют от героев принятия совсем не детских решений, а неожиданное, полное опасностей путешествие станет не только настоящим испытанием для всех его участников, но и поменяет их жизни.

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