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9:30, 6 июня 2024 года У трех младенцев в Орловской области нашли врожденные заболевания благодаря скринингу Сегодня "пяточная проба" помогает выявить более 40 генетических заболеваний практически сразу после рождения ребенка.





В 2024 году в Орловской области у трех младенцев нашли врожденные заболевания благодаря неонатальному скринингу. У них подтвердились фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, а также нарушение обмена веществ.



Как рассказали в регдепартаменте здравоохранения, с начала года процедуру прошли 1900 новорожденных.



Сегодня "пяточная проба" помогает выявить более 40 генетических заболеваний практически сразу после рождения ребенка, включая, например, спинальную мышечную атрофию.





