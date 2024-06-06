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8:00, 6 июня 2024 года

В Орле шьют одежду для раненых бойцов СВО

Работа кипит в Добровольческой приходской мастерской Михаило-Архангельского собора.

Фото: Успенский (Михаило-Архангельский) собор Орла

Добровольческая приходская мастерская Успенского (Михаило-Архангельского) собора Орла запустила производство новой партии костюмов для раненых бойцов СВО. Сейчас комплекты одежды сейчас очень востребованы на фронте.

Для новой партии мастерская закупила флис, из которого планируется сшить 30 костюмов. Швеи-добровольцы сами разработали необходимые выкройки и лекала. Как отмечают в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, военные медики просят привозить как можно больше специальных свитшотов и брюк.

Первый костюм уже готов. Он положил начало новой линии одежды для бойцов СВО, находящихся в госпитале. В ближайшее время к работе приступят закройщицы мастерской, которые стараются выполнить ее как можно быстрее. Однако есть и сложности: началось лето, а с ним и дачный сезон. Портных и швей в это время не хватает.

Желающие помочь фронту могут присоединиться к команде добровольцев-мастеров. Телефон для связи: +7 (906) 571-71-77.
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