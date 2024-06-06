Орловская служба крови стала лауреатом всероссийской премии
Церемония награждения победителей состоялась на сцене Государственного академического Малого театра.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Орловская служба крови стала лауреатом X Всероссийской премии "СоУчастие" за вклад в развитие донорства крови и костного мозга. Торжественная церемония награждения победителей прошла на сцене Государственного академического Малого театра.
Как сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла", орловская станция переливания крови была отмечена премией сразу в двух номинациях: "Устойчивое донорство" и "Люди, несущие свет".
В этом году на премию "СоУчастие" было подано более 350 заявок из 65 регионов России.