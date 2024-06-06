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7:30, 6 июня 2024 года Орловская служба крови стала лауреатом всероссийской премии Церемония награждения победителей состоялась на сцене Государственного академического Малого театра.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Орловская служба крови стала лауреатом X Всероссийской премии "СоУчастие" за вклад в развитие донорства крови и костного мозга. Торжественная церемония награждения победителей прошла на сцене Государственного академического Малого театра. тг-канал "Телеграммы из Орла", орловская станция переливания крови была отмечена премией сразу в двух номинациях: "Устойчивое донорство" и "Люди, несущие свет". Как сообщает , орловская станция переливания крови была отмечена премией сразу в двух номинациях: "Устойчивое донорство" и "Люди, несущие свет". В этом году на премию "СоУчастие" было подано более 350 заявок из 65 регионов России.





