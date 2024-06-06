Орловцам рассказали о хронической сердечной недостаточности
Это самая частая сердечная патология, знаний о которой непростительно мало.
Сердечная недостаточность - самая частая сердечная патология. Она проявляется такими симптомами, как одышка, учащенное сердцебиение, отеки и слабость.
Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в Ливнах открылась школа для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. А на базе больницы Семашко в Орле создан региональный центр по лечению пациентов с этим диагнозом. О самом заболевании и о задачах центра с его руководителем Антоном Карасевым поговорила Елена Литинская.