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8:30, 6 июня 2024 года Орловцам рассказали о хронической сердечной недостаточности Это самая частая сердечная патология, знаний о которой непростительно мало.







Сердечная недостаточность - самая частая сердечная патология. Она проявляется такими симптомами, как одышка, учащенное сердцебиение, отеки и слабость.



Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в Ливнах открылась школа для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. А на базе больницы Семашко в Орле создан региональный центр по лечению пациентов с этим диагнозом. О самом заболевании и о задачах центра с его руководителем Антоном Карасевым поговорила Елена Литинская.





Елена Литинская



