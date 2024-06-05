Депутат Госдумы оценила качество летнего отдыха в "Орловчанке"

Сейчас в санатории поправляют свое здоровье более 300 детей.

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко оценила качество летнего отдыха в "Орловчанке". Она отметила высокий профессионализм сотрудников санатория, благодаря чему сюда охотно приезжают люди.



Депутат также рассказала, что в прошлом году в "Орловчанке" отдыхали дети из Луганска. Кроме того, в санатории находились беженцы, приехавшие из Донецкой и Луганской народных республик. Многие из них остались работать здесь в качестве вожатых.

Сейчас в санатории "Орловчанка" отдыхают более 300 детей. Всего в этом году запланировано пять смен, и если на первую, вторую и третью уже все места заняты, то на четвертую и пятую еще есть свободные.

Информацию о стоимости путевок и наличии льгот можно найти на официальном сайте санатория и в группе в социальных сетях.