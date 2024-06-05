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17:00, 5 июня 2024 года В Орле будущие полицейские соревнуются в меткости и выносливости В областной столице проходит первый всероссийский чемпионат МВД России среди образовательных организаций ведомства.







В Орле проходит первый всероссийский чемпионат МВД среди образовательных организаций ведомства. Соревнуются более 60 спортсменов из 16 образовательных организаций Министерства внутренних дел.



Победителей выявляют в личном и командном зачетах, а также эстафете. Участникам нужно преодолеть полосу препятствий длиной в сто метров. Также в программу входят брусья, трехметровая стена, "пеньки", "ров", "лабиринт", "подземный переход". В конце – стрельба по мишеням из пистолета Макарова и возврат в зону старта.



Чемпионат проходит по 6 июня.





Владимир Маряшин



