В Орловской области пчеловоды готовятся к медовому сезону
В 2023 году пасечники региона собрали полторы тонны меда.
В Орловской области пчеловоды готовятся к новому медоносному сезону. По данным статистики, в прошлом году орловские пасечники собрали полторы тонны меда, а количество пчелосемей составило почти 38 тысяч.
Холодный май не позволил работать пчелам как надо. Однако ситуация не критичная. Пчеловоды утверждают, что трудяги справились с задачей.
- Каждая пчелиная семья потребляет за год примерно 200 кг меда. И если вдруг она принесла немножечко больше, к примеру, 210 кг,то эти 10 кг мы можем забрать себе, - рассказал пчеловод Геннадий Клиндухов.
Чтобы произвести один килограмм меда, пчеле необходимо посетить около 8 миллионов цветов. Поэтому насекомые трудятся как сплоченный коллектив, действуя сообща и следуя отработанной схеме. Не меньше работы и у пчеловодов.