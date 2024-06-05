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12:30, 5 июня 2024 года В Орловской области пчеловоды готовятся к медовому сезону В 2023 году пасечники региона собрали полторы тонны меда.







В Орловской области пчеловоды готовятся к новому медоносному сезону. По данным статистики, в прошлом году орловские пасечники собрали полторы тонны меда, а количество пчелосемей составило почти 38 тысяч.



Холодный май не позволил работать пчелам как надо. Однако ситуация не критичная. Пчеловоды утверждают, что трудяги справились с задачей.



- Каждая пчелиная семья потребляет за год примерно 200 кг меда. И если вдруг она принесла немножечко больше, к примеру, 210 кг, то эти 10 кг мы можем забрать себе, - рассказал пчеловод Геннадий Клиндухов.



Чтобы произвести один килограмм меда, пчеле необходимо посетить около 8 миллионов цветов. Поэтому насекомые трудятся как сплоченный коллектив, действуя сообща и следуя отработанной схеме. Не меньше работы и у пчеловодов.





Владимир Маряшин



