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21:01, 4 июня 2024 года Зампред горсовета Орла Владимир Строев награжден медалью "За отвагу" Депутат удостоен награды за участие в СВО.



Фото: страница Владимира Строева в "ВКонтакте"

Заместитель председателя горсовета Орла Владимир Строев награжден медалью "За отвагу". Депутат удостоен награды за участие в СВО. Об этом Строев рассказал на своей странице в "ВКонтакте".



Владимир Строев был призван в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Служил в должностях замкомандира полка связи и командира взвода радиосвязи.



В начале ноября 2023 года Строев попал под минометный обстрел в районе села Анатольевка Курской области. Врачи удалили у него пять осколков.



На прошлой неделе в ходе заседания областного совета Строеву вручили медаль "За самоотверженность и патриотизм".





