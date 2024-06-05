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7:30, 5 июня 2024 года "Ливгидромаш" вложит восемь миллиардов рублей в новое производство В Орловской области появится комплекс по выпуску насосов для нефтеперерабатывающей, нефтегазовой и энергетической отраслей.





Более восьми миллиардов рублей инвестируют в строительство нового производства в Орловской области. В регионе появится комплекс по выпуску насосов для нефтеперерабатывающей, нефтегазовой и энергетической отраслей.



Соответствующее инвестиционное соглашение подписано между правительством области и предприятием "Ливгидромаш".



Работы начнутся в 2024 году, а в 2026-м планируется выход производства на полную мощность.





Евгения Коростелева



