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20:30, 4 июня 2024 года Юные орловские журналисты сменили микрофоны на водолазные костюмы Молодежная редакция "Вести-Орел" погрузилась на пятиметровую глубину.







Орловские дайверы продолжают помогать детям и подросткам увидеть подводный космос. В этот раз на глубине себя испытали корреспонденты молодежной редакции "Вести-Орел".



Юные орловские журналисты примерили акваланги и нырнули на пятиметровую глубину. Для ребят погружение стало сюрпризом, который держался в строжайшем секрете. Как и всегда, за процессом следили опытные дайверы.



Проект 1XPEDITION уже второй год подряд позволяет детям попробовать себя настоящими дайверами. С аквалангом нырнули уже более ста ребят, в том числе воспитанники Болховского центра "Остров детства" и Мценского центра "Теплый дом".





Анастасия Шакирова



