Юные орловские журналисты сменили микрофоны на водолазные костюмы
Молодежная редакция "Вести-Орел" погрузилась на пятиметровую глубину.
Орловские дайверы продолжают помогать детям и подросткам увидеть подводный космос. В этот раз на глубине себя испытали корреспонденты молодежной редакции "Вести-Орел".
Юные орловские журналисты примерили акваланги и нырнули на пятиметровую глубину. Для ребят погружение стало сюрпризом, который держался в строжайшем секрете. Как и всегда, за процессом следили опытные дайверы.
Проект 1XPEDITION уже второй год подряд позволяет детям попробовать себя настоящими дайверами. С аквалангом нырнули уже более ста ребят, в том числе воспитанники Болховского центра "Остров детства" и Мценского центра "Теплый дом".