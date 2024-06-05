В Мценске завершается благоустройство городского парка

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9:30, 5 июня 2024 года
В Мценске завершается благоустройство городского паркаПо контракту срок сдачи датирован 26 июля.
Мценский городской парк в 2023 году победил в голосовании по выбору территорий для благоустройства. Ремонтные работы здесь уже завершаются. Срок сдачи датирован 26 июля.
Работы по благоустройству здесь идут второй год. Сначала здесь убрали аварийные деревья и сделали освещение, посадили 500 деревьев и 400 кустарников.
В парке появится много объектов для активных занятий спортом. Будет поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона воркаута. Для культурных мероприятий заработает летняя эстрада.
В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" приводят в порядок не только парк, но и площадь Мира перед Домом культуры. Вокруг памятника Тургеневу и на тротуарах укладывают новую плитку.
Татьяна Тимохина
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