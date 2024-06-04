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20:50, 4 июня 2024 года В Мценском районе планируют "напечатать" поселок Уникальная технология строительной 3D-печати разработана одним из орловских предприятий.







Орловское предприятие "Rocket Group" разработало уникальную технологию строительной 3D-печати. На фирме за восемь часов печатается дом в 35 квадратных метров.



Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков, уже обсуждается пилотный проект – строительство малоэтажного жилья в Мценском районе. Также есть заказы из других регионов России.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Разработали концепцию для Мценского района по строительству небольшого поселка для очередников и работников".





Эльза Ахмедбекова



