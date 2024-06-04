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18:29, 4 июня 2024 года

Геннадий Зюганов поблагодарил орловцев за присвоение почетного звания

Звание "Почетный гражданин Орловской области" председателю ЦК КПРФ присвоили решением депутатов регионального заксобрания.


Геннадий Зюганов поблагодарил орловцев за присвоение почетного звания. Звание "Почетный гражданин Орловской области" председателю ЦК КПРФ присвоили решением депутатов регионального заксобрания от 30 мая.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ: "Земной поклон вам, оказавшим мне высокую честь и доверие, присвоив звание Почетного гражданина Орловской области. Благодарю все организации, выступившие с этой инициативой, всех, кто оценил мои труды на благо родной земли. Вижу в этом признание усилий всего моего рода, моих предков, работавших и на хлебной ниве, и на ниве просвещения".
Геннадий Зюганов отметил, что Орловщина – "драгоценная жемчужина нашей любимой Отчизны". Политик подчеркнул, что всегда чувствовал поддержку родной области. "Родная земля, мои товарищи и друзья щедро дарили силы и энергию, помогали идти вперед", – отметил Зюганов.

Полный текст обращения представлен на сайте КПРФ.
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