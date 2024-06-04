Главная » Новости



17:45, 4 июня 2024 года В Орле открылось первое подростковое пространство Его назвали "Ключ от всех дверей".





4 июня в Орле открылось первое подростковое пространство "Ключ от всех дверей". Оно появилось на базе клуба "Ровесник" при Доме детского творчества № 4.



Для детей провели квест-игру и обучающие мастер-классы, а также приготовили угощение.







Создать пространство помогла победа Дома творчества в профильном конкурсе — учреждение получило мебель и оборудование. Теперь подростки смогут проводить здесь свободное время. Наставники организуют для них разные формы занятости. По формату это похоже на комнаты школьника советских времен.





Татьяна Тимохина



