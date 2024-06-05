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18:25, 4 июня 2024 года
Благотворительный полумарафон "ПоБерегу" в Орле пройдет в новом форматеЗапланирован вечерний забег.
Фото: архив "Вести-Орел"
В 2024 году благотворительный полумарафон "ПоБерегу" в Орле пройдет в новом формате. Участников ждет вечерний забег. Организаторы уже прорабатывают маршрут.
Забег запланирован на август. Он будет уже третьим по счету. Традиционно он проходит для сбора средств на строительство детских инклюзивных площадок.
Одна уже есть в парке Победы в Орле, вторая строится в Мценске.
Евгения Коростелева
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