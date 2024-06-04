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16:47, 4 июня 2024 года Орловский филиал РАНХиГС передаст в зону СВО мотовездеходы Две единицы доставят на харьковское направление.





На харьковское направление в зону СВО передадут два мотовездехода от Орловского филиала РАНХиГС и депутата облсовета Владимира Шашкова. Этот транспорт пригодится не только для оперативной перевозки личного состава и припасов, но и установки оборудования для запуска беспилотников.



Поддержка бойцов СВО в институте продолжится. Она налажена практически с самого начала СВО. Студенты и преподаватели передают военным технику, спецоборудование, стройматериалы и многое другое.





Владимир Маряшин



