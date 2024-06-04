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16:26, 4 июня 2024 года

Вдовин пригрозил подрядчику на Дворянке в Орле уголовным делом

Свой пост вице-спикер облсовета разместил в соцсетях.

Фото: Михаил Вдовин

Первый заместитель Орловского облсовета Михаил Вдовин в очередной раз проверил ход работ по благоустройству сквера Дворянское гнездо. Он был удивлен тем, как медленно продвигается работа. Вдовин отметил, что на объекте трудятся всего семь человек.

- Остановлены работы на ротонде, балюстраде, не устанавливаются малые архитектурные формы, на лестнице работы не ведутся, укладка второго слоя асфальта не производится. Кроме того, трава на газонах посеяна без предварительной подготовки, - написал Вдовин в соцсетях.

После посещения Дворянки прокурором Орловской области подрядчик не исправил ситуацию. А фирма, которая выполняет работы на ротонде и балюстраде в качестве субподрядчика, также не справляется со своими обязанностями.

Михаил Вдовин предупредил, что если ситуация не изменится, то подрядчик может столкнуться с уголовным преследованием.
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