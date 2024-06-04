Вдовин пригрозил подрядчику на Дворянке в Орле уголовным делом
Свой пост вице-спикер облсовета разместил в соцсетях.
Фото: Михаил Вдовин
Первый заместитель Орловского облсовета Михаил Вдовин в очередной раз проверил ход работ по благоустройству сквера Дворянское гнездо. Он был удивлен тем, как медленно продвигается работа. Вдовин отметил, что наобъекте трудятся всего семь человек.
- Остановлены работы на ротонде, балюстраде, не устанавливаются малые архитектурные формы, на лестнице работы не ведутся, укладка второго слоя асфальта не производится. Кроме того, трава на газонах посеяна без предварительной подготовки, - написал Вдовин в соцсетях.
После посещения Дворянки прокурором Орловской области подрядчик не исправил ситуацию. А фирма, которая выполняет работы на ротонде и балюстраде в качестве субподрядчика, также не справляется со своими обязанностями.
Михаил Вдовин предупредил, что если ситуация не изменится, то подрядчик может столкнуться с уголовным преследованием.