Главная » Новости



16:26, 4 июня 2024 года Вдовин пригрозил подрядчику на Дворянке в Орле уголовным делом Свой пост вице-спикер облсовета разместил в соцсетях.



Фото: Михаил Вдовин

Первый заместитель Орловского облсовета Михаил Вдовин в очередной раз проверил ход работ по благоустройству сквера Дворянское гнездо. Он был удивлен тем, как медленно продвигается работа. Вдовин отметил, что на объекте трудятся всего семь человек.



- Остановлены работы на ротонде, балюстраде, не устанавливаются малые архитектурные формы, на лестнице работы не ведутся, укладка второго слоя асфальта не производится. Кроме того, трава на газонах посеяна без предварительной подготовки, - написал Вдовин в соцсетях.



После посещения Дворянки прокурором Орловской области подрядчик не исправил ситуацию. А фирма, которая выполняет работы на ротонде и балюстраде в качестве субподрядчика, также не справляется со своими обязанностями.



Михаил Вдовин предупредил, что если ситуация не изменится, то подрядчик может столкнуться с уголовным преследованием.





