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8:30, 5 июня 2024 года Орловские легкоатлеты привезли два десятка медалей из Брянска Там прошли чемпионат и первенство ЦФО.



Фото: центр физкультурных и спортивных мероприятий

Орловские легкоатлеты завоевали более 20 медалей чемпионата и первенства ЦФО. Окружные соревнования проходили в Брянске и собрали более 1000 спортсменов из 18 регионов страны. Лучшие были выявлены среди юношей и девушек до 16 и 18 лет, а также среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет.



В программе чемпионата и первенства ЦФО были бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, легкоатлетическая эстафета, метание молота, толкание ядра и другие дисциплины.



По итогам всех выступлений орловские легкоатлеты завоевали шесть золотых, десять серебряных и семь бронзовых медалей.





Анастасия Дорохова



