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16:30, 4 июня 2024 года

В Орловской области задержали двух мужчин с полной сумкой наркотика

Их поймали на трассе М-2 "Крым".

Фото: УМВД России по Орловской области

На трассе М-2 "Крым" в Орловской области задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотиков. Как рассказали в региональном управлении МВД, по делу проходят двое жителей Орловского округа.

В машине у межрегиональных курьеров оперативники нашли сумку, а в ней — шесть пакетов с запрещенным веществом. Позже в лаборатории выяснят, что изъято порядка 3,5 килограмма мефедрона.

Известно, что наркотик задержанные забрали из московского региона для сбыта в других регионах.
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