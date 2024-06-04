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16:30, 4 июня 2024 года В Орловской области задержали двух мужчин с полной сумкой наркотика Их поймали на трассе М-2 "Крым".



Фото: УМВД России по Орловской области

На трассе М-2 "Крым" в Орловской области задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотиков. Как рассказали в региональном управлении МВД, по делу проходят двое жителей Орловского округа.



В машине у межрегиональных курьеров оперативники нашли сумку, а в ней — шесть пакетов с запрещенным веществом. Позже в лаборатории выяснят, что изъято порядка 3,5 килограмма мефедрона.



Известно, что наркотик задержанные забрали из московского региона для сбыта в других регионах.





