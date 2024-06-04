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15:59, 4 июня 2024 года Орловские фермеры и садоводы могут арендовать землю без торгов Одно из условий для этого — выращивание продуктов по линии импортозамещения.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 2022 года фермеры и садоводы могут получить землю в аренду без торгов. Одно из условий – выращивание продуктов по линии импортозамещения.



На Орловщине в этом списке 75 пунктов. В перечне овощные и бахчевые культуры, ягоды, грибы, семена плодовых культур и сахарной свеклы. Также получить земельные участки без аукциона могут граждане для развития своего личного подсобного хозяйства или садоводства, но если по этому участку отсутствует информация о нарушениях законодательства при его использовании.

Элина Козлова, заместитель руководителя Росреестра по Орловской области: "Установить, находится ли участок в муниципальной или государственной собственности, сдается ли он в аренду, можно лично через сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта». Там содержится информация о площади, кадастровой стоимости и так далее".





