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17:50, 4 июня 2024 года
Студенты орловских колледжей и техникумов соревновались в креативеВ этом помог областной фестиваль-конкурс художественного творчества.
Студенты орловских колледжей и техникумов соревновались в креативе. В этом помог областной фестиваль-конкурс художественного творчества "Взлетай на крыльях таланта". Экспозиции и выступления приурочили к Году семьи.
В конкурсе участвовали более 1200 человек из 14 учреждений. Соревновались в музыке, хореографии, театральном искусстве.
На гала-концерте в ОГИК выступили лучшие. Самые яркие концертные программы были отмечены дипломами департамента образования Орловской области.
Первое место занял Орловский базовый медицинский колледж, второе — техникум агротехнологий и транспорта, третье — сферы услуг.
Татьяна Тимохина