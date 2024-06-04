Студенты орловских колледжей и техникумов соревновались в креативе

В этом помог областной фестиваль-конкурс художественного творчества.

Студенты орловских колледжей и техникумов соревновались в креативе. В этом помог областной фестиваль-конкурс художественного творчества "Взлетай на крыльях таланта". Экспозиции и выступления приурочили к Году семьи.



В конкурсе участвовали более 1200 человек из 14 учреждений. Соревновались в музыке, хореографии, театральном искусстве.



На гала-концерте в ОГИК выступили лучшие. Самые яркие концертные программы были отмечены дипломами департамента образования Орловской области.



Первое место занял Орловский базовый медицинский колледж, второе — техникум агротехнологий и транспорта, третье — сферы услуг.