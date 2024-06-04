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17:50, 4 июня 2024 года

Студенты орловских колледжей и техникумов соревновались в креативе

В этом помог областной фестиваль-конкурс художественного творчества.



Студенты орловских колледжей и техникумов соревновались в креативе. В этом помог областной фестиваль-конкурс художественного творчества "Взлетай на крыльях таланта". Экспозиции и выступления приурочили к Году семьи.

В конкурсе участвовали более 1200 человек из 14 учреждений. Соревновались в музыке, хореографии, театральном искусстве.
 
На гала-концерте в ОГИК выступили лучшие. Самые яркие концертные программы были отмечены дипломами департамента образования Орловской области.

Первое место занял Орловский базовый медицинский колледж, второе — техникум агротехнологий и транспорта, третье — сферы услуг.



Татьяна Тимохина
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