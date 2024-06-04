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17:30, 4 июня 2024 года Под Орлом бывшего школьного главбухгалтера заподозрили в начислении себе лишних денег Как считает следствие, это вогнало учебное учреждение в долги.





В Орловской области бывший главный бухгалтер Подзаваловской средней школы подозревается в присвоении вверенного имущества. Дело завели на основании материалов регионального УМВД.

Как рассказали в СУ СК по региону, женщине вменяют то, что она вносила недостоверные сведения в расчетно-платежные документы, перечислив себе больше 1,3 миллиона рублей. Это повлекло к образованию у школы кредиторской задолженности.





