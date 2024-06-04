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15:28, 4 июня 2024 года В орловской больнице Боткина увеличили число малотравматичных операций на матке Это стало возможным благодаря новой гистероскопической стойке.





В больнице Боткина в Орле появилась новая гистероскопическая стойка. Как сообщает региональный информационный портал, оборудование позволило в разы увеличить число проводимых гистерорезектоскопий для орловчанок.



При гистерорезектоскопии обеспечивается высокая точность и безопасность вмешательства, что позволяет провести необходимую операцию на матке без использования открытой хирургии.



По вопросам записи на операцию можно обращаться по телефону: (4862) 44-56-02 (доб. 121) или лично в приемное отделение главного корпуса больницы для консультации.



Медицинская помощь оказывается в рамках программы ОМС.





