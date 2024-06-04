вторник 4.06.2024 16:18:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:30, 4 июня 2024 года

В Орловской области задержали банду, вымогавшую деньги у наркосбытчиков

В деле фигурируют четыре человека.


Видео: УМВД России по Орловской области

В Орловской области благодаря совместной работе сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии удалось вычислить и задержать четверых участников организованной преступной группы. Об этом рассказали в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по региону. Всего выявлено восемь эпизодов преступлений.
 
Сообщается, что банда специализировалась на вымогательстве денег и имущества у людей, занимающихся сбытом наркотиков. Также иногда они получали награду за то, что занимались физической расправой над неблагонадежными сотрудниками так называемых "наркошопов".
 
В частности, в ноябре 2023 года подозреваемые требовали у орловца 55 тысяч рублей, а когда тот отказался, потребовали у него написать расписку о передаче им своего "Ауди" в счет уплаты долга, при этом угрожая предметом, похожим на пистолет. Иномарку позже продали.
 
В декабре вооруженные ножом, топором и похожим на пистолет с глушителем предметом злоумышленники потребовали у орловца передать им 50 тысяч рублей.

В январе текущего года банда проникла домой к мужчине, заявив, что им известно о том, что он распространяет наркотики и имеет долг перед магазином, где их покупает. В счет уплаты ему предложили продать квартиру. Угрожая топором и дубинкой, мужчину заставили убедить его безвозмездно передать жилище в собственность третьим лицам. Впоследствии квартиру перепродали.

Как добавили в управлении ФСБ по региону, банда незаконно завладела тремя квартирами, пятью грузовыми и легковыми машинами, а также деньгами и имуществом на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. При задержании изъято шесть пистолетов и холодное оружие.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.