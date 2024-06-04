Главная » Новости



14:30, 4 июня 2024 года В Орловской области задержали банду, вымогавшую деньги у наркосбытчиков В деле фигурируют четыре человека.





Видео: УМВД России по Орловской области



В Орловской области благодаря совместной работе сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии удалось вычислить и задержать четверых участников организованной преступной группы. Об этом рассказали в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по региону. Всего выявлено восемь эпизодов преступлений. Сообщается, что банда специализировалась на вымогательстве денег и имущества у людей, занимающихся сбытом наркотиков. Также иногда они получали награду за то, что занимались физической расправой над неблагонадежными сотрудниками так называемых "наркошопов".

В частности, в ноябре 2023 года подозреваемые требовали у орловца 55 тысяч рублей, а когда тот отказался, потребовали у него написать расписку о передаче им своего "Ауди" в счет уплаты долга, при этом угрожая предметом, похожим на пистолет. Иномарку позже продали.

В декабре вооруженные ножом, топором и похожим на пистолет с глушителем предметом злоумышленники потребовали у орловца передать им 50 тысяч рублей.

В январе текущего года банда проникла домой к мужчине, заявив, что им известно о том, что он распространяет наркотики и имеет долг перед магазином, где их покупает. В счет уплаты ему предложили продать квартиру. Угрожая топором и дубинкой, мужчину заставили убедить его безвозмездно передать жилище в собственность третьим лицам. Впоследствии квартиру перепродали.



Как добавили в управлении ФСБ по региону, банда незаконно завладела тремя квартирами, пятью грузовыми и легковыми машинами, а также деньгами и имуществом на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. При задержании изъято шесть пистолетов и холодное оружие.





