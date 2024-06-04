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15:00, 4 июня 2024 года

В Орловской области объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие три дня в регионе прогнозируются дожди, грозы и град.


В Орловской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие три дня в регионе прогнозируются дожди, грозы и град. Виной тому циклон с центром над Архангельском. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

5 июня в регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные, град, ночью местами, а днем повсеместно – грозы. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов, днем от 23 до 28 градусов.

6 июня также прогнозируются дожди, в отдельных районах возможны грозы и град. Ночью столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов, днем от 20 до 25 градусов.

7 июня местами также ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью температура воздуха составит 12 – 17 градусов, днем воздух прогреется до отметок в 23 – 28 градусов.

При грозах порывы ветра могут составить от 15 до 20 метров в секунду.
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