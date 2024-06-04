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14:00, 4 июня 2024 года

Фонтан в сквере "Юность" в Орле заработает после ремонта

В настоящее время ведется поиск подрядчика, который починит насосы.

Фото: архив

В Орле в сквере "Юность" сломался светодинамический фонтан. К лету его так и не смогли запустить из-за вышедших из строя насосов. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, власти ищут подрядчика, который приведет фонтан в порядок.

- Шесть лет проработал фонтан в сквере «Юность». Часто о нем спрашивают. Он вышел из строя, сломались насосы. Сейчас ведется конкурсный отбор на поиск подрядчика, который заменит сломанные детали. Будем все менять и запускать вновь, – заявил глава региона.

Напомним, что фонтан в сквере "Юность" открыли в сентябре 2018 года. Он имеет два контура: наружный и внутренний. Глубина внешней чаши фонтана составляет 40-50 сантиметров, внутренней - 80 сантиметров. Благодаря разнице в высоте создается эффект водного каскада.
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