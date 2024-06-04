В Орле открылась выставка пермского художника Юрия Лапшина

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13:00, 4 июня 2024 года
В Орле открылась выставка пермского художника Юрия ЛапшинаЭкспозиция работает в Орловском краеведческом музее.
В двух залах краеведческого музея открылась выставка пермского художника с орловскими корнями Юрия Лапшина. Экспозиция называется "Пространство времени" и представляет собой необычное, ироничное и авангардное зрелище.
Юрий Лапшин более 30 лет служил в театрах по всей стране. Он также хорошо известен в мире кино как художник-постановщик многих фильмов.
Поздравить художника с открытием выставки пришли его коллеги, в том числе те, с кем он когда-то преподавал в Орловском художественном училище.
Эва Стасюлевич