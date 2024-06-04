В Орле открылась выставка пермского художника Юрия Лапшина

Экспозиция работает в Орловском краеведческом музее.

Юрий Лапшин более 30 лет служил в театрах по всей стране. Он также хорошо известен в мире кино как художник-постановщик многих фильмов.

Поздравить художника с открытием выставки пришли его коллеги, в том числе те, с кем он когда-то преподавал в Орловском художественном училище.