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12:25, 4 июня 2024 года В Орловской области появилась школа для людей с хронической сердечной недостаточностью Занятия ведут врачи-кардиологи Анастасия Красова и Инна Яковлева.



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В Ливенской ЦРБ открыли школу для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Занятия проводят врачи-кардиологи Анастасия Красова и Инна Яковлева. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.



Главная задача проекта – научить пациентов следовать предписаниям врача и изменить свой образ жизни. Кардиологи считают, что от этого во многом зависит эффективность лечения. Согласно многочисленным исследованиям, от 50 до 90% пациентов игнорируют советы врачей и прекращают прием лекарств.





