В Орловской области стартовал купальный сезон

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11:30, 4 июня 2024 года
В Орловской области стартовал купальный сезонВ реестр зон отдыха в этом году внесли 39 водоемов региона.
В Орловской области начался купальный сезон. В этом году для комфортного отдыха на воде оборудовано 39 пляжных зон, которые соответствуют всем требованиям безопасности.
Несмотря на это, даже на официальных пляжах могут оставаться некоторые недочеты. Устранить проблемы обещают в ближайшее время.
О том, какие зоны отдыха уже готовы принять отдыхающих и кто будет следить за порядком на орловских пляжах, расскажет Эльза Ахмедбекова.
Эльза Ахмедбекова