В Орловской области стартовал купальный сезон

В реестр зон отдыха в этом году внесли 39 водоемов региона.

Несмотря на это, даже на официальных пляжах могут оставаться некоторые недочеты. Устранить проблемы обещают в ближайшее время.

О том, какие зоны отдыха уже готовы принять отдыхающих и кто будет следить за порядком на орловских пляжах, расскажет Эльза Ахмедбекова.