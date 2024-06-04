Под Орлом могут появиться дома, напечатанные на 3Д-принтере

Уникальную технологию разрабатывает предприятие нашего региона.

Фото: портал Орловской области

Компания из нашего региона занимается разработкой уникальной технологии строительства с использованием 3D-печати. В производстве используются только отечественные материалы и комплектующие. Инженеры уже применяют эту технологию на строительных площадках в Оренбургской, Вологодской и Рязанской областях. Сейчас ведутся переговоры о локализации производства в Эмиратах.

Пилотный проект строительства малоэтажных домов в Мценском районе обсудили на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

- В этом или следующем году мы планируем построить здесь несколько объектов, - отметил глава региона.