Под Орлом могут появиться дома, напечатанные на 3Д-принтере

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11:00, 4 июня 2024 года
Под Орлом могут появиться дома, напечатанные на 3Д-принтереУникальную технологию разрабатывает предприятие нашего региона.
Фото: портал Орловской области
Создать дом площадью 35 квадратных метров за восемь часов - это не фантастика, а результат новейших разработок. Первые дома, построенные с помощью 3D-печати, могут появиться и в Орловской области.
Компания из нашего региона занимается разработкой уникальной технологии строительства с использованием 3D-печати. В производстве используются только отечественные материалы и комплектующие. Инженеры уже применяют эту технологию на строительных площадках в Оренбургской, Вологодской и Рязанской областях. Сейчас ведутся переговоры о локализации производства в Эмиратах.
Пилотный проект строительства малоэтажных домов в Мценском районе обсудили на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.
- В этом или следующем году мы планируем построить здесь несколько объектов, - отметил глава региона.
Эльза Ахмедбекова