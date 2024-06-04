В Орловской области спасли женщину, упавшую в колодец
ЧП случилось в деревне Ботавина Орловского округа.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Утром 3 июня в деревне Ботавина Орловского округа в колодец провалилась пожилая женщина. Сотрудников МЧС вызвал очевидец происшествия.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место выехали специалисты 2-й пожарно-спасательной части. С помощью пожарных поясов они вытащили женщину из колодца и передали ее врачам скорой помощи. После осмотра медики госпитализировали пострадавшую с вывихом плеча.