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10:25, 4 июня 2024 года

Почти 1800 орловских выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

Для проведения экзаменов организовано 22 пункта на базе школ.

Фото: архив

4 июня орловские школьники будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", всего экзамен по обществознанию напишут 1360 человек, а по физике - 420.

Для проведения экзаменов подготовлено 22 пункта на базе школ. Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут сдать экзамены на дому.
 
ЕГЭ по обществознанию состоит из двух частей, в которых всего 25 заданий. На выполнение работы отводится 3 часа 30 минут. Экзамен по физике включает в себя 26 заданий, на выполнение которых дается 3 часа 55 минут. Узнать свои результаты выпускники смогут не позднее 20 июня 2024 года.
 
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