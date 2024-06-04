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10:25, 4 июня 2024 года Почти 1800 орловских выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию и физике Для проведения экзаменов организовано 22 пункта на базе школ.



Фото: архив

4 июня орловские школьники будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", всего экзамен по обществознанию напишут 1360 человек, а по физике - 420.



Для проведения экзаменов подготовлено 22 пункта на базе школ. Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут сдать экзамены на дому. ЕГЭ по обществознанию состоит из двух частей, в которых всего 25 заданий. На выполнение работы отводится 3 часа 30 минут. Экзамен по физике включает в себя 26 заданий, на выполнение которых дается 3 часа 55 минут. Узнать свои результаты выпускники смогут не позднее 20 июня 2024 года.







