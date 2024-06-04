вторник 4.06.2024 16:17:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

13:30, 4 июня 2024 года

В Орле пройдет конференция, посвященная Судбищенской битве

Открытие состоится 7 июня в 10.00 в центре "Точка кипения".

Фото: архив

В фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета имени Тургенева пройдет научно-практическая конференция, посвященная Судбищенской битве.

В мероприятии примут участие представители российского научного сообщества, преподаватели вузов, научные сотрудники музеев, археологи, представители клубов военно-исторической реконструкции, историки и краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Тулы, Брянска, Луганска и Орла.

Участники обсудят теоретические вопросы, связанные с историей изучения Судбищенской битвы и популяризации Орловской области как региона, благоприятного для исторического туризма.

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов, который пополнит ведущие библиотеки и вузы России. Об этом сообщает портал Орловской области. 
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.