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13:30, 4 июня 2024 года В Орле пройдет конференция, посвященная Судбищенской битве Открытие состоится 7 июня в 10.00 в центре "Точка кипения".



Фото: архив

В фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета имени Тургенева пройдет научно-практическая конференция, посвященная Судбищенской битве.



В мероприятии примут участие представители российского научного сообщества, преподаватели вузов, научные сотрудники музеев, археологи, представители клубов военно-исторической реконструкции, историки и краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Тулы, Брянска, Луганска и Орла.



Участники обсудят теоретические вопросы, связанные с историей изучения Судбищенской битвы и популяризации Орловской области как региона, благоприятного для исторического туризма.



По итогам конференции будет издан сборник научных трудов, который пополнит ведущие библиотеки и вузы России. Об этом сообщает портал Орловской области.





