В Орле пройдет конференция, посвященная Судбищенской битве
Открытие состоится 7 июня в 10.00 в центре "Точка кипения".
Фото: архив
В фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета имени Тургенева пройдет научно-практическая конференция, посвященная Судбищенской битве.
В мероприятии примут участие представители российского научного сообщества, преподаватели вузов, научные сотрудники музеев, археологи, представители клубов военно-исторической реконструкции, историки и краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Тулы, Брянска, Луганска и Орла.
Участники обсудят теоретические вопросы, связанные с историей изучения Судбищенской битвы и популяризации Орловской области как региона, благоприятного для исторического туризма.
По итогам конференции будет издан сборник научных трудов, который пополнит ведущие библиотеки и вузы России. Об этом сообщаетпортал Орловской области.