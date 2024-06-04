Главная » Новости



9:30, 4 июня 2024 года В Орловской области забраковали воду на двух пляжах Проверку провел Роспотребнадзор.





В Орловской области забраковали воду на двух пляжах. Проверку провел Роспотребнадзор. Как рассказали в ведомстве, нормам не соответствует вода на муниципальном пляже на пруду "Новый Беленький" в Малоархангельском районе и пляже на пруду Андриабуж в Орловском муниципальном округе.



Воду исследуют на соблюдение гигиенических нормативов по радиологическим, вирусологическим, паразитологическим и микробиологическим показателям. Проверки будут идти в течение всего купального сезона.





