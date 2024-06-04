Главная » Новости



9:00, 4 июня 2024 года В трех мценских школах отремонтируют спортзалы Работы идут в рамках национального проекта "Образование".







В трех мценских школах отремонтируют спортзалы. Работы идут в рамках национального проекта "Образование".



Речь идет о школе №8, №4 и №2 в Мценске. В них также приобрели мячи и оборудование.



Работы выполнят летом, ко Дню знаний. На три школы было выделено семь миллионов рублей.



В планах на обновление – лицей №5, школы №7 и №3. Оснащение двух первых планируют в 2025 году.





Татьяна Тимохина



