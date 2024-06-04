|
|вторник 4.06.2024 10:10:18
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
9:00, 4 июня 2024 года
В трех мценских школах отремонтируют спортзалыРаботы идут в рамках национального проекта "Образование".
В трех мценских школах отремонтируют спортзалы. Работы идут в рамках национального проекта "Образование".
Речь идет о школе №8, №4 и №2 в Мценске. В них также приобрели мячи и оборудование.
Работы выполнят летом, ко Дню знаний. На три школы было выделено семь миллионов рублей.
В планах на обновление – лицей №5, школы №7 и №3. Оснащение двух первых планируют в 2025 году.
Татьяна Тимохина
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.