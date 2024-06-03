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17:48, 3 июня 2024 года Орловец может вырастить в лаборатории тысячи саженцев с одной почки В питомнике насчитывается уже более 60 сортов сирени и орехоплодных культур.







Орловец Алексей Горбунов создал в Глазуновском районе микроклональную лабораторию, которая позволяет получить тысячи саженцев с одной почки — растение с улицы отмывают и переносят в стерильные условия, где оно помещается в питательную среду.



Путь от почки в лаборатории до саженца в теплице растение проходит за два-три месяца.



В питомнике насчитывается уже более 60 сортов сирени и орехоплодных культур.



Сейчас в хозяйстве идет строительство холодильного и климатического помещения. Помогает грант в рамках госпрограммы "Агростартап". В 2023 году в Орловской области получателями такого гранта стали 11 фермеров. В 2024-м поддержка представлена и для малых форм хозяйствования — четыре гранта на развитие семейных ферм в сумме 60 миллионов рублей.





Екатерина Габова



