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17:04, 3 июня 2024 года

В Тульской области поставили точку в деле о гибели основателя орловского шоу-балета "Эмоушн" Юлии Алешиной

Виновник смертельной аварии осужден на девять лет колонии общего режима.


Щекинский межрайонный суд Тульской области вынес приговор по делу об аварии, в которой погибла основатель орловского шоу-балета "Эмоушн" Юлия Алешина. Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Виновник смертельной аварии осужден на девять лет колонии общего режима. Также он на три года лишен водительских прав. В пользу пострадавших и родственников погибших водителей взыскано 3,8 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.

ДТП случилось 10 мая 2023 года на трассе под Тулой. Столкнулись пять машин. Погибли два человека – Юлия Алешина скончалась 13 мая в больнице. Еще несколько человек пострадали.

Множество орловских праздников не проходило без зажигательной и профессиональной программы "Эмоушн". Юлия Алешина была создателем, идейным вдохновителем, хореографом и бессменным руководителем шоу балета почти 20 лет. Чуть меньше – школы танцев.


Артем Ежаков
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